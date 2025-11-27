На Ставрополье завели уголовное дело после гибели беременной в роддоме

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову доложить по доводам обращения и о ходе расследования уголовного дела

ПЯТИГОРСК, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи завели уголовное дело из-за смерти беременной в роддоме Железноводска. Об этом сообщается в СУ СК по региону.

"В средствах массовой информации размещено обращение жителя Железноводска к председателю СК России, в котором он сообщает, что его супруга и ребенок погибли при родах вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи. Следственными органами СК России по Ставропольскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Ставропольскому краю Олегу Сидорову доложить по доводам обращения и о ходе расследования уголовного дела.