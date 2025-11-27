Боевику "Азова" дали 18 лет колонии за участие в террористическом сообществе

Артур Аниканов воевал против ВС РФ в должности наводчика оператора отдельного отряда спецназначения

МАРИУПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Бойца запрещенного в России террористического батальона "Азов" 34-летнего гражданина Украины Артура Аниканова приговорили к 18 годам колонии за участие в террористическом сообществе и прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности, рассказали ТАСС в прокуратуре ДНР.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Аниканова к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в ведомстве.

В прокуратуре республики рассказали, что осужденный вступил в террористический батальон "Азов" еще в апреле 2018 года. Прошел занятия по тактической, медицинской, боевой, диверсионной и психологической подготовке. Воевал против ВС РФ в должности наводчика оператора отдельного отряда специального назначения. Весной 2022 года Аниканова взяли в плен российские военные.