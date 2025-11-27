Число погибших при пожаре в жилом комплексе в Гонконге возросло до 75

Информация о пострадавших в результате ЧП россиянах не поступала

ГОНКОНГ, 27 ноября. /ТАСС/. Число жертв пожара в жилом комплексе в Гонконге достигло 75. Об этом сообщило агентство Xinhua.

Пожар в Гонконге начался в среду в жилом комплексе восьми высотных домов Wang Fuk Court. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, в которых проживали около 4 тыс. человек. Информация о пострадавших в результате ЧП россиянах не поступала.