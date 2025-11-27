На Украине задержали бравшего по $8 тыс. с уклонистов за переправку в Румынию

Ему грозит от семи до девяти лет лишения свободы

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Дезертир из ВСУ пытался незаконно переправить бегущих от мобилизации украинских мужчин в Румынию, но был задержан на границе. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) в Telegram-канале.

"Сотрудники внутренней и собственной безопасности ГПСУ в составе межведомственной группы пресекли попытку незаконной переправки нарушителей через украинско-румынскую границу. Организатором схемы оказался действующий военнослужащий ВСУ, самовольно покинувший службу, и еще пять его сообщников", - говорится в публикации.

Организаторы планировали переправить двоих уклонистов в обход пунктов пропуска, взяв по $8 тыс. с каждого. Дезертира с сообщниками задержали до того, как они успели доставить мужчин в Румынию. Организаторов поместили под стражу с возможностью внесения залога, им грозит от семи до девяти лет лишения свободы.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В этой связи страну массово стали покидать мужчины призывного возраста. Также возросло число случаев самовольного оставления части и дезертирства среди военнослужащих. 14 октября в офисе генпрокурора сообщили изданию "Украинская правда", что с января 2022 года по сентябрь 2025 года открыто почти 290 тыс. производств по этим статьям - более 235 тыс. о самовольном оставлении части и почти 54 тыс. о дезертирстве.