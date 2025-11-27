Генпрокуратура ФРГ подтвердила выдачу подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Он предстанет перед следственным судьей 28 ноября

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура ФРГ подтвердила ТАСС, что Италия выдала германской стороне подозреваемого в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В пятницу он предстанет перед следственным судьей, который изберет ему меру пресечения.

"Подозреваемый сегодня был экстрадирован из Италии. Завтра он должен предстать в Карлсруэ перед следственным судьей Верховного суда ФРГ", - сообщила корреспонденту агентства представитель пресс-службы ведомства, старший прокурор Инес Петерсон.