В Пензе завели дело после ДТП с автобусом

В аварии пострадали восемь человек

ПЕНЗА, 27 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с автобусом и грузовиком в Пензе. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"В следственном отделе по Первомайскому району города Пензы следственного управления СК России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП с автобусом (ч. 1 ст. 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей)", - отмечается в сообщении.

ДТП произошло утром в четверг в районе улиц 40 лет Октября и Тепличной. По предварительным данным, столкнулись пассажирский автобус, следовавший по маршруту № 134, а также автомобили Scania и ВИС. По данным Минздрава Пензенской области, в результате ДТП пострадали восемь человек, шесть из них были госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.