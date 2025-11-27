В Одинцове завели уголовное дело после дрифта на машинах

Участвовавшие в заезде водители установлены

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Одинцове после опасного заезда на машинах. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств)", - сообщили в полиции Подмосковья.

Водители, участвовавшие в заезде, установлены. "Правонарушителями оказались молодые люди 21 и 22 лет. В отношении них составлены протоколы по признакам административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.37, 12.2.2, 12.12.3, 12.15.1, 12.16.1, 12.12.1, 12.1.1 КоАП РФ", - добавили в главке.

Кроме того, один из водителей привлечен к ответственности за нарушение миграционного законодательства. "Ему назначен административный штраф в размере 5 тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации", - отметили в полиции.

Ранее в ГУ МВД России по Московской области сообщили, что водитель "Мерседеса" совершал опасные маневры на пересечении Можайского шоссе и улицы Говорова. Второй водитель на "Рэндж Ровере" перекрыл проезжую часть, тем самым затрудняя проезд другим участникам движения.