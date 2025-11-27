Матвиенко выразила соболезнования из-за пожара в Гонконге

Председатель Совфеда пожелала выдержки и стойкости родным и близким погибших

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге.

"От имени Совета Федерации <...> и от меня лично примите соболезнования в связи с многочисленными жертвами в результате крупного пожара в Гонконге. Желаю выдержки и стойкости родным и близким погибших, а также скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в письме Матвиенко.