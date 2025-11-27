Володин выразил соболезнования из-за пожара в Гонконге

Председатель Госдумы попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в жилом комплексе в Гонконге. Об этом сообщается на сайте ГД.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выразил глубокие соболезнования председателю постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи в связи с многочисленными жертвами в результате крупного пожара в жилом комплексе специального административного района Гонконг", - говорится в сообщении.

Володин попросил передать слова сочувствия родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Пожар начался в среду в жилом комплексе восьми высотных домов Wang Fuk Court. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, в которых проживали около 4 тыс. человек. Информация о пострадавших в результате ЧП россиянах не поступала.