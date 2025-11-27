В Ростове-на-Дону подали в суд на компаньона экс-судьи Момотова за самострой

Иск инициирован департаментом архитектуры и градостроительства города, ответчиком выступает предприниматель Андрей Марченко

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Ростовской области добиваются через суд от компаньона экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова по гостиничному бизнесу Андрея Марченко приведения в соответствие нормам выставочного зала-самостроя кадастровой стоимостью почти 39,5 млн рублей, следует из данных арбитражного суда Ростовской области.

Согласно данным вынесенного судом определения, иск инициирован департаментом архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону, ответчиком выступает предприниматель Андрей Марченко. Суть требований состоит в приведении в соответствие законодательным нормам объекта самовольной постройки. Согласно указанному в определении кадастровому номеру объекта, на основании данных Росреестра, речь идет о двухэтажном здании с одним подземным этажом в Ростове-на-Дону по улице Тургеневская, д. 18 площадью 470,5 кв. м, введенном в эксплуатацию в 2020 году, его кадастровая стоимость составляет почти 39,5 млн рублей, объект находится в частной собственности. В данных Росреестра в наименовании объекта говорится, что это выставочный зал.

В предварительном судебном заседании была завершена подготовка материалов дела к рассмотрению, ранее приняты обеспечительные меры в виде наложения запрета на совершение регистрационных действий на здание, которое по документам является нежилым. Суд приступит к рассмотрению дела по существу 1 декабря.

Андрей Марченко известен как бывший компаньон экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова, которого в Генпрокуратуре считают фактическим совладельцем сети бизнес-отелей "Мартон", работавших в восьми регионах РФ. Также это установил Останкинский суд Москвы, который удовлетворил иск надзорного ведомства к Момотову об изъятии имущества на 9 млрд рублей. Суд перед этим наложил обеспечительный арест почти на 100 объектов недвижимости, которые подлежат обращению в доход государства, а также арестовал все имущество Момотова, Андрея Марченко и его сына Ивана, доверенного лица Ольги Тимофеенко и еще 19 аффилированных с бывшим судьей лиц.

Следствие считает, что по указанию Марченко Тимофеенко руководила всеми финансовыми операциями, связанными с его гостиничным бизнесом. Правоохранители настаивают, что даже после передачи бизнеса сыну Андрей Марченко неофициально продолжил "фактическое управление компанией".

Также сообщалось, что межрегиональной инспекцией Федеральной налоговой службы по управлению долгом № 1 была инициирована процедура банкротства Андрея Марченко, дело рассматривается в арбитражном суде Краснодарского края. В реестр требований кредиторов изначально была включена задолженность в общей сумме почти 431,3 млн рублей.