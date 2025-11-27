В Оренбурге завели уголовное дело после падения дерева на девушку

Потерпевшая получила телесные повреждения и была госпитализирована

ОРЕНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Правоохранители в Оренбурге возбудили уголовное дело после падения дерева на 19-летнюю девушку, которую госпитализировали с травмами. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Оренбургской области.

"27 ноября во дворе жилого дома на улице Промышленной в Оренбурге произошло падение дерева на 19-летнюю девушку. <…> Потерпевшая получила телесные повреждения и была госпитализирована в медицинское учреждение. <…> Возбуждено уголовное дело по <…> ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении.

Врио главы города Оренбурга Альберт Юмадилов написал в своем Telegram-канале, что девушка получила серьезные травмы.

Правоохранители осмотрели место происшествия, по делу назначены судебные экспертизы. Прокуратура Оренбургской области сообщила в Telegram-канале, что дерево также упало на автомобиль. Надзорным ведомством принимаются дополнительные меры по судебной защите нарушенных прав пострадавшей и по привлечению виновных к иным видам ответственности.