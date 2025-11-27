В Твери устанавливают обстоятельства смерти двух подростков

Признаков криминальной смерти не обнаружено

ТВЕРЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Московский межрайонный следственный отдел Твери организовал доследственную проверку по факту обнаружения тел двух 17-летних подростков в частном доме областного центра. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Тверской области.

"27 ноября текущего года в следственный отдел регионального СК России поступило сообщение об обнаружении тел двух подростков в частном доме, расположенном в Твери. По факту смерти <...> организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что признаков криминальной смерти не обнаружено, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тверской области, надзорное ведомство проводит свою проверку исполнения требований законодательства о защите прав несовершеннолетних. "Кроме того, контролируется ход и результаты процессуальной проверки, организованной по данному факту", - говорится в сообщении пресс-службы.