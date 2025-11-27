На Запорожье почти 25 тыс. абонентов остаются без электричества из-за атак ВСУ
Редакция сайта ТАСС
16:52
МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Почти 25 тысяч абонентов Запорожской области остаются без электричества из-за атак со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.
"В настоящее время в результате атаки ВСУ на территории области остаются отключенными от электроснабжения 24 600 абонентов", - сообщил губернатор.
Он подчеркнул, что восстановительные работы продолжаются.