На Запорожье почти 25 тыс. абонентов остаются без электричества из-за атак ВСУ

Восстановительные работы продолжаются

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Почти 25 тысяч абонентов Запорожской области остаются без электричества из-за атак со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Евгений Балицкий.

"В настоящее время в результате атаки ВСУ на территории области остаются отключенными от электроснабжения 24 600 абонентов", - сообщил губернатор.

Он подчеркнул, что восстановительные работы продолжаются.