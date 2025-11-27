Имущество экс-замглавы Ростехнадзора Фролова обратили в доход государства

Общая сумма иска превышает 1,6 млрд рублей

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Суд по иску Генеральной прокуратуры России изъял у бывшего замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и аффилированных с ним лиц имущество стоимостью более 1,6 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

"Сегодня решением Нагатинского районного суда Москвы исковые требования прокурора об обращении в доход РФ имущества замруководителя Ростехнадзора Дмитрия Фролова и других лиц удовлетворены в полном объеме. Общая сумма иска превышает 1,6 млрд рублей", - сообщили в ведомстве. По ходатайству прокурора решение суда подлежит к немедленному исполнению.

Основания для осуществления контроля за расходами Дмитрия Фролова, ранее занимавшего должность заместителя руководителя Ростехнадзора, были установлены Генеральной прокуратурой РФ в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции, проведенной в ведомстве. "Выяснилось, что Фролов в период с 2012 по 2023 год на неподтвержденные доходы приобрел и оформил на близких родственников и иных лиц более 40 объектов недвижимости премиального сегмента и семь дорогих автомобилей на общую сумму свыше 500 млн рублей", - сообщили в ведомстве. Таким образом он хотел уклониться от обязанности декларировать свое имущество и скрыть свое имущественное положение.

В частности, на мать он зарегистрировал земельный участок с домом в элитном коттеджном поселке "Лазурный берег" на берегу Пестовского водохранилища в Московской области стоимостью свыше 100 млн рублей. Также он приобрел более 40 наименований ценных бумаг, в том числе иностранных эмитентов - облигации The Arab Republic of Egypt, Petroleos Mexicanos, акции Okta A. на сумму не менее 800 млн рублей.

Фролова уволили в июле 2024 года, однако согласно положениям Федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Генеральной прокуратурой РФ процедура контроля была продолжена. "Доказательств приобретения имущества на законные доходы Фроловом не представлено, в связи с чем к нему предъявлен иск об обращении в доход государства всего имущества", - пояснили в Генпрокуратуре.

В новость внесена правка (20:17 мск) - передается с уточнением стоимости изъятого имущества, верно - превышает 1,6 млрд рублей.