В Архангельске при посадке у самолета надломилась стойка шасси

Никто не пострадал

АРХАНГЕЛЬСК, 27 ноября. /ТАСС/. Стойка шасси самолета Ан-2 повредилась при посадке в аэропорту Васьково в Архангельской области, сообщили ТАСС в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, при посадке на аэродром Васьково у самолета АО "2-й Архангельский объединенный авиаотряд", рейс Лешуконское - Архангельск, частично надломилась левая стойка шасси", - сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, на борту находились 12 человек. Как уточнили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС, пострадавших в результате происшествия нет.

"Проводим проверку соблюдения прав пассажиров и исполнение законодательства о безопасности полетов", - сообщили в пресс-службе транспортной прокуратуры.