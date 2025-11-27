Экс-начальника собственной безопасности МВД Кубани осудили на 9,5 года

Дмитрия Фролова обвинили в получении взяток

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 ноября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону приговорил бывшего начальника управления собственной безопасности МВД Краснодарского края Дмитрия Фролова к 9,5 года лишения свободы за получение взяток и штрафу в 5 млн рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

"Фролова Дмитрия признать виновным в совершении преступлений. Окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет 6 месяцев", - говорится в сообщении.

Отбывать срок он будет в колонии строгого режима. При это суд признал его невиновным в организации преступного сообщества и оправдал за отсутствием в деянии состава преступления. Также решением Ленинского районного суда Ростова-на-Дону ему назначен штраф в размере 5 млн рублей.

По версии следствия, с 2016 по 2020 год Фролов и еще ряд высокопоставленных сотрудников МВД Кубани систематически получали взятки за крышевание работы сотрудников ГАИ на посту ДПС "Успенский" на федеральной трассе Р-217 "Кавказ" в Краснодарском крае. На посту, по данным следователей, правоохранители брали деньги с водителей за непривлечение к ответственности за нарушение ПДД РФ, а также обеспечивали беспрепятственный проезд через пост машин, незаконно перевозящих товары и спиртосодержащую продукцию.

В 2020 году по ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) были задержаны около 15 полицейских.