Жителя ЛНР задержали по подозрению в госизмене

По данным спецслужб, житель Свердловска в целях оказания содействия вооруженным формированиям противника передал представителям спецслужб Украины данные о местах дислокации подразделений ВС РФ

ЛУГАНСК, 27 ноября. /ТАСС/. Управление ФСБ по ЛНР задержало жителя Свердловска по подозрению в госизмене. Как сообщили журналистам в ведомстве, мужчина занимался сбором и передачей данных о местах дислокации подразделений ВС РФ украинским спецслужбам.

"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, осуществившего собирание сведений военного характера. Установлено, что житель г. Свердловска в целях оказания содействия вооруженным формированиям противника передал представителям спецслужб Украины данные о местах дислокации подразделений Вооруженных сил Российской Федерации", - следует из сообщения.

Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России "Государственная измена".