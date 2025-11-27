На западе Украины подожгли историческую синагогу

Никто не пострадал

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Поджог исторической синагоги произошел в Черновцах на западе Украины, пострадавших нет. Об этом сообщил посол Израиля в стране Михаил Бродский.

По его словам, поджог совершен в четверг в синагоге в Садгоре.

"По предварительной информации, совершивший поджог страдает психическим заболеванием. Он задержан полицией", - написал дипломат в своем Telegram-канале, опубликовав соответствующие кадры.

Бродский добавил, что никто не пострадал, но "помещению синагоги нанесен ущерб". Дипломат добавил, что посольство Израиля "на связи с раввином Черновцов и местной еврейской общиной".

В то же время в Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины добавили, что задержанный в октябре пытался поджечь местную церковь.

Синагога в Садгоре основана раввином Исраэлем из Ружина. Само здание было возведено около 180 лет назад, реставрировано в 2017 году и считается одной из важнейших построек в хасидском мире.