Кравченко: пострадавшие после атаки ВСУ на Новороссийск в стабильном состоянии

Пациенты находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала

КРАСНОДАР, 28 ноября. /ТАСС/. Медики оценили как стабильное состояние троих раненых, госпитализированных после атаки ВСУ на Новороссийск, совершенной 25 ноября. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко.

"Навестил наших жителей в городской больнице №1. Здесь сейчас проходят лечение трое новороссийцев, получивших ранения во время атаки БПЛА 25 ноября. Пациенты находятся под постоянным наблюдением заботливого медицинского персонала. Состояние мужчин врачи оценивают как стабильное, им оказывается вся необходимая помощь", - говорится в официальном заявлении.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Сообщалось, что ранения, в основном легкие и средние, получили девять человек, восемь из них были госпитализированы. Детей среди пострадавших нет. По данным оперативного штаба региона, повреждены объекты в нескольких муниципалитетах: Новороссийск, Геленджик, Туапсинский и Динской, Павловский районы, Краснодар.