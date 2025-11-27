В Орловской области объявляли ракетную опасность
21:48
обновлено 21:58
ОРЕЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Угрозу ракетного удара объявляли в Орловской области. Об этом сообщал губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.
"В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорилось в сообщении.
Позже губернатор сообщил об отмене угрозы ракетного удара на территории области.
