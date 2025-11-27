В Орловской области объявляли ракетную опасность

Губернатор Андрей Клычков призывал жителей укрыться в помещениях без окон в период действия режима опасности

Редакция сайта ТАСС

ОРЕЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Угрозу ракетного удара объявляли в Орловской области. Об этом сообщал губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

"В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорилось в сообщении.

Позже губернатор сообщил об отмене угрозы ракетного удара на территории области.

В новость внесены изменения (00:58 мск) - добавлена информация об отмене угрозы ракетного удара.