ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Стрельба у Белого дома
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7 км

Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа
21:51

ПЕТРОПАВЛОСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 ноября. /ТАСС/ Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил пепел на высоту 7 км над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

"По спутниковым данным, высота пеплового выброса составила около 7 тыс. м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, состоящий из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского. В апреле 2023 года Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 км над уровнем моря. Ближайшие населенные пункты ощутили на себе последствия извержения, включая сильный пеплопад. Был введен режим ЧС. 

РоссияКамчатский край