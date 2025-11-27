На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7 км

Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа

ПЕТРОПАВЛОСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 ноября. /ТАСС/ Вулкан Шивелуч в Камчатском крае выбросил пепел на высоту 7 км над уровнем моря. Об этом сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

"По спутниковым данным, высота пеплового выброса составила около 7 тыс. м над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Шивелуч - действующий вулкан на Камчатке, состоящий из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст - 60-70 тыс. лет. Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского. В апреле 2023 года Шивелуч выбросил пепел на высоту до 20 км над уровнем моря. Ближайшие населенные пункты ощутили на себе последствия извержения, включая сильный пеплопад. Был введен режим ЧС.