Эксперт Подгрушный: потушить пожар в Гонконге было почти невозможно

Как пояснил зампредседателя общественного совета при МЧС России, инженер пожарной безопасности, кандидат технических наук, в жилом комплексе огонь распространился по бамбуковым строительным лесам, "навесная фасадная система сразу летит наверх и горит сильно"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Справиться с пожаром в жилом комплексе в Гонконге, где погибли 83 человека, было практически невозможно. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя общественного совета при МЧС России, инженер пожарной безопасности, кандидат технических наук Александр Подгрушный.

"Справиться с таким пожаром практически невозможно", - сказал он. Эксперт пояснил, что в ЖК в Гонконге пожар распространился по бамбуковым строительным лесам. "Навесная фасадная система сразу летит наверх и горит сильно", - заметил он.

Кроме того, по его словам, там был утеплитель, горючее было и пространство. Это способствовало быстрому распространению огня.