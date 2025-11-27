Эксперт Подгрушный: потушить пожар в Гонконге было почти невозможно
22:03
МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Справиться с пожаром в жилом комплексе в Гонконге, где погибли 83 человека, было практически невозможно. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя общественного совета при МЧС России, инженер пожарной безопасности, кандидат технических наук Александр Подгрушный.
"Справиться с таким пожаром практически невозможно", - сказал он. Эксперт пояснил, что в ЖК в Гонконге пожар распространился по бамбуковым строительным лесам. "Навесная фасадная система сразу летит наверх и горит сильно", - заметил он.
Кроме того, по его словам, там был утеплитель, горючее было и пространство. Это способствовало быстрому распространению огня.