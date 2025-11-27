В Липецке и 10 муниципалитетах области объявили угрозу атаки дронов

При этом на территории региона действует режим воздушной опасности

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Липецка и 10 муниципалитетов региона. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МЧС по Липецкой области.

"Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Липецк, Липецкого МО, Долгоруковского МО, Задонского МО, Тербунского МО, Хлевенского МО, Воловского МО , Грязинского МО, Добринского МО, Усманского МО и Добровского МО", - говорится в сообщении.

Ранее в области была объявлена воздушная опасность.