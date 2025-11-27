Xinhua: число погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 94

По данным газеты South China Morning Post, пострадали 155 человек

ГОНКОНГ, 28 ноября. /ТАСС/. Число погибших при мощном пожаре в Гонконге выросло до 94 человек. Об этом сообщает информационное агентство Xinhua со ссылкой на пожарную службу мегаполиса.

Ранее сообщалось о 83 погибших.

По информации пожарной службы, которую приводит газета South China Morning Post, большинство тел погибших были найдены в двух зданиях из семи, где пламя было наиболее ожесточенным. Число пострадавших, получивших ожоги и травмы, выросло до 155. Ранее сообщалось о примерно 100 пострадавших. Среди получивших ожоги и травмы 11 пожарных.

Пожар начался в среду в жилом комплексе из восьми высотных домов Wang Fuk Court, одно здание практически не пострадало, семь были охвачены огнем. Пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта. В комплексе почти 2 тыс. квартир, там живут около 4 тысяч человек. Информации о пострадавших россиянах пока не поступало.