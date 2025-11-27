Код авиационной опасности вулкана Безымянный на Камчатке сменился на желтый

Его активность может представлять угрозу для низколетящих самолетов

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 ноября. /ТАСС/. Активность вулкана Безымянного на Камчатке может представлять угрозу для низколетящих самолетов, его код авиационной опасности сменился с красного на желтый. Об этом сообщили в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

"Вулкан Безымянный на Камчатке. Авиационный цветовой код: желтый", - говорится в сообщении.

Пароксизмальное извержение вулкана Безымянный на Камчатке началось 24 ноября, через сутки ученые сообщили о его завершении. За это время исполин несколько раз выбросил пепел, в поселке Усть-Камчатск зафиксирован пеплопад. В среду, 26 ноября, вулкану был присвоен красный код авиационной опасности, его активность была опасна для местных и международных авиаперевозок.

Вулкан Безымянный расположен в центральной части Ключевской группы вулканов, на расстоянии 40 км от поселка Ключи и 350 км от Петропавловска-Камчатского. Он извергается в среднем 1-2 раза в год.