На Сахалине задержали главу стройорганизации за мошенничество с жильем

Общая сумма ущерба превысила 200 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Жительница Сахалинской области, руководящая строительной организацией, задержана по подозрению в мошенничестве с жильем. Общая сумма ущерба превысила 200 млн рублей, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Общий ущерб превысил 200 млн рублей. Подозреваемую в этом многоэпизодном мошенничестве в сфере строительства задержали мои коллеги из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону", - проинформировала она.

По предварительной информации, с ноября 2023 года руководитель организации заключила с потерпевшими договоры подряда на строительство жилых домов в одном из дачных некоммерческих товариществ в Южно-Сахалинске. После получения предоплаты злоумышленница не выполнила взятые на себя обязательства в полном объеме. Среди потерпевших оказались молодые семьи, использовавшие для оплаты строительства материнский капитал, дальневосточную ипотеку и потребительские кредиты. Многие из них остались без жилья и вынуждены выплачивать кредиты и арендную плату. Всего в тяжелом финансовом положении оказались 33 семьи.

"Следователем СУ УМВД России "Южно-Сахалинский" было возбуждено восемь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, ущерб по которым превысил 24 миллиона рублей. В дальнейшем установлено еще 25 эпизодов противоправной деятельности фигурантки", - отметила Волк.

Принимаются меры по наложению ареста на имущество фигурантки для возмещения причиненного ущерба. Изъяты смартфоны и банковские карты. 33 уголовных дела объединены в одно производство, обвиняемая заключена под стражу. Расследование продолжается, устанавливаются все соучастники противоправной деятельности.