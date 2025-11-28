Жителя Хабаровска осудили за публичное оправдание терроризма

Мужчине назначили наказание в виде трех лет лишения свободы

ХАБАРОВСК, 28 ноября. /ТАСС/. Суд вынес приговор жителю Хабаровска, обвиняемому в публичном оправдании терроризма. Мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы, сообщили ТАСС в УФСБ России по Хабаровскому краю.

"1-й Восточный окружной военный суд признал злоумышленника виновным в совершении инкриминируемого ему преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет") и назначил наказание в виде лишения свободы сроком 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Противоправная деятельность 44-летнего хабаровчанина пресечена в ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ по региону. Установлено, что злоумышленник, разделявший идеи украинских радикальных организаций, с помощью мессенджера Telegram разместил в открытом для неограниченного круга лиц доступе текстовые материалы, оправдывавшие деятельность украинской националистической военизированной организации, которая на территории Российской Федерации признана террористической.