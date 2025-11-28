Состояние пострадавшей на эскалаторе в Приморье девочки оценивается как тяжелое

Инцидент произошел в торговом центре в Фокино

ВЛАДИВОСТОК, 28 ноября. /ТАСС/. Врачи Приморья оказывают всю необходимую медицинскую помощь ребенку, пострадавшему накануне в торговом центре в Фокино, ее состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Об этом сообщает Минздрав Приморья.

Накануне сообщалось, что в торговом центре на улице Клубной в Фокино четырехлетняя девочка упала со ступеней эскалатора, после чего ее руку затянуло под полотно механизма складывающихся ступеней. Ребенка госпитализировали в Находкинскую городскую больницу. Прокуратура начала проверку, в ходе которой оценит обеспечение безопасности при использовании эскалатора, а также действия родителей девочки.

"В Находкинской больнице оказывают всю необходимую медицинскую помощь ребенку, пострадавшему в торговом центре в Фокино. <…> Из операционной девочка переведена в реанимацию, где под руководством заведующего отделением Антона Шкоды медики контролируют параметры жизнедеятельности организма пострадавшей. Состояние ребенка остается тяжелым, но [оно] стабильное", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что девочку экстренно направили в операционную. "Оперативное вмешательство длилось около часа и прошло успешно. Врачи провели ревизию повреждений, остановили кровотечение, очистили раны от некротизированных участков тканей и загрязнений смазкой эскалатора, ушили раны и наложили временную лангету", - сообщает пресс-служба.