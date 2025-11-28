Собянин: система ПВО сбила два беспилотника, атаковавших Москву

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб

Редакция сайта ТАСС

© Анастасия Зубкова/ ТАСС, архив

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотное средство, атаковавшее Москву", - написал он в своем Telegram-канале. На месте происшествия работают специалисты экстренных служб.

Позже мэр столицы сообщил, что система ПВО сбила еще один дрон, направлявшийся в сторону города.

В новость внесены изменения (04:45 мск) - добавлена информация о ликвидации еще одного беспилотника.