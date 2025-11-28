ТАСС: обвиняемые в покушении на Соловьева покупали оружие в даркнете

Значительная часть огнестрельного оружия переделывалась из охолощенных образцов

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Соучастники покушения на журналиста Владимира Соловьева покупали компоненты для огнестрельного оружия через даркнет (теневой сегмент интернета). Об этом свидетельствуют материалы дела, с которыми ознакомился ТАСС.

"Значительная часть огнестрельного оружия была переделана из охолощенных образцов. Отсутствующие детали для этого приобретались в даркнете", - говорится в материалах дела. По данным следствия, за переделку оружия отвечал Владимир Беляков, член группировки, готовившей нападение на телеведущего. В ходе допроса в суде Беляков не отрицал свою причастность к этой деятельности, заявив, что увлекся переделкой оружия после отбытия наказания за другое преступление. При этом он подчеркнул, что не собирался никого убивать, а пистолет Макарова, найденный у него, был подброшен.

В ходе допроса на стадии следствия Беляков признал вину и написал явку с повинной, однако в суде отказался от признательных показаний, утверждая, что они были даны под давлением и угрозами.