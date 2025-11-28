В Сочи и Сириусе объявили опасность атаки БПЛА

Жителей призвали сохранять спокойствие

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 28 ноября. /ТАСС/. Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили на территории города Сочи, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Андрей Прошунин.

"На территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов", - написал он.

Глава администрации федеральной территории Сириус Дмитрий Плишкин также сообщил об угрозе атаки БПЛА. "Уважаемые жители и гости федеральной территории Сириус! Существует угроза атаки БПЛА. Все силы и средства готовы к ее отражению. Прошу сохранять спокойствие, отойти от окон и укрыться в безопасном месте", - написал он в Telegram-канале.