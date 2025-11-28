В Воронежской области из-за атаки БПЛА получили повреждения жилой дом и АЗС

Пострадавших нет, сообщил глава региона Александр Гусев

ВОРОНЕЖ, 28 ноября. /ТАСС/. Кровля жилого дома и остекление АЗС повреждены в результате атаки украинских беспилотников в Воронежской области, пострадавших нет. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурные силы ПВО в одном из городских округов и в одном районе Воронежской области обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата. <…> В одном муниципалитете обломки БПЛА при падении посекли кровлю жилого дома. В другом повреждено остекление АЗС", - написал он.

По предварительной информации, пострадавших нет.