ТАСС: жителя Алтайского края задержали по подозрению в пропаганде терроризма

По данным силовиков, 19-летний мужчина действовал по указанию кураторов с Украины

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС

БАРНАУЛ, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали 19-летнего жителя Бийска в Алтайском крае, который по указанию украинской террористической организации "Сибирь будет свободной" создал в социальных сетях канал по пропаганде террора. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

На имеющемся в распоряжении ТАСС видео, мужчина извиняется перед жителями России и признается в том, что два месяца назад он вышел на связь с террористами. Созданный им канал был направлен на жителей региона.

"Личность установлена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Задержан в рамках возбужденного дела при обыске у него дома. Сейчас находится под домашним арестом", - сообщил собеседник агентства.

Уголовное дело расследуется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.