В Северной Осетии объявили беспилотную опасность

В регионе действует запрет на публикацию информации, а также материалов, связанных с БПЛА

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 ноября. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности ввели на территории Северной Осетии. Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло.

"В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета. Прошу сохранять спокойствие, не реагировать на провокации и доверять только официальной информации", - написал он в своем Telegram-канале.

Глава региона напомнил, что в регионе действует запрет на публикацию информации, а также материалов, связанных с БПЛА.