Из-за разрушения дамбы в Орске ведется расследование дела о халатности

Органами предварительного следствия будет дана правовая оценка всем установленным обстоятельствам

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Следователи продолжают расследование уголовного дела по статьям о нарушении правил безопасности и халатности, возбужденного после разрушения дамбы в Орске Оренбургской области в весенний паводок 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СКР по региону.

"Следственными органами продолжается расследование уголовного дела по факту прорыва защитной дамбы в городе Орске Оренбургской области, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 216 и ч. 2 ст. 293 УК РФ. В рамках уголовного дела органами предварительного следствия будет дана правовая оценка всем установленным обстоятельствам", - сказано в ответе на запрос агентства.

При этом в ведомстве уточнили, что предоставление более подробной информации на данном этапе расследования является преждевременным и противоречит интересам предварительного следствия.

Ранее расследование Ростехнадзора показало, что имели место нарушения при строительстве дамбы. Среди основных причин аварии также назвали неверные проектные решения, в том числе по определению расхода реки Урал в период половодья, неточности прогноза весеннего половодья, ненадлежащая организация работ по подготовке Ириклинского водохранилища к приему паводковых вод и несоблюдение обязательных требований законодательства при эксплуатации ГТС. Управление жилищно-коммунального хозяйства и развития транспортной инфраструктуры администрации города Орска, по данным надзорного ведомства, привлекли к административной ответственности за нарушение требований к обеспечению безопасности гидротехнических сооружений, установленных законодательством РФ, о чем сообщал ТАСС.

Паводок 2024 года стал самым многоводным за всю историю наблюдений в Оренбургской области. По данным региональных властей, оказались подтоплены свыше 32 тыс. жилых домов, более 55 тыс. приусадебных участков, а также объекты социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры. Из подтопленных домовладений были эвакуированы более 17 тыс. человек.