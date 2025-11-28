В Челябинске в дело о контрабанде оборудования для танков добавили статью

В пресс-службе УФСБ сообщили, что предмет контрабанды относится к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности

ЧЕЛЯБИНСК, 28 ноября. /ТАСС/. Жителю Челябинской области, задержанному в марте сотрудниками управления ФСБ России по региону по делу о контрабанде оборудования для бронетанковой техники, добавили обвинение по статье о незаконном обороте радиоактивных веществ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ.

"При проведении следственных действий был задокументирован дополнительный эпизод. Установлено, что предмет контрабанды относится к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности. В результате в ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 220 УК России (незаконные приобретение, хранение, использование, передача радиоактивных веществ)", - сказали в пресс-службе.

В управлении добавили, что в настоящее время проводятся следственные действия.

Со ссылкой на пресс-службу УФСБ 18 апреля сообщалось, что канал контрабанды продукции военного назначения пресекли сотрудники УФСБ России по Челябинской области совместно с центральным аппаратом ФСБ России. В отношении гражданина тогда было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 226.1 УК России (контрабанда оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники).

В управлении рассказали, что гражданин в интересах иностранного государства хотел отправить за границу оборудование, которое применяется в составе бронетанковой техники. Он был задержан после оформления отправки груза в одну из стран Центрально-Азиатского региона. Разрешительные документы у отправителя отсутствовали.