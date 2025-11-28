Жителю Тульской области дали 16 лет за поджог станции сотовой связи

Мужчина являлся членом террористической организации, получал задания спецслужб Украины

ТУЛА, 28 ноября. /ТАСС/. Суд признал виновным в государственной измене, диверсии, участии в террористической организации и вандализме жителя Тульской области, который по заданию спецслужб Украины поджег базовую станцию сотовой связи. Его приговорили к 16 годам заключения, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, из которых 3 года он будет отбывать в тюрьме, с дальнейшим ограничением свободы на 1 год, конфисковал мобильный телефон", - говорится в сообщении.

Суд признал 30-летнего жителя региона виновным по ст. 275 (государственная измена), п. "а" ч. 2 ст. 281 (диверсия), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч. 2 ст. 214 (вандализм) УК РФ.

Установлено, что мужчина стал членом террористической организации, получал задания спецслужб Украины. В декабре 2023 года он совершил поджог базовой станции сотовой связи, а также с помощью аэрозольного баллончика с краской нанес на стены строений различные надписи. Действия злоумышленника пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области.