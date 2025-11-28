Matichon: в Таиланде число жертв наводнения возросло до 110

В ликвидации последствий стихии и оказании гуманитарной помощи населению участвуют ВМС страны

© ТАСС/ Reuters

БАНГКОК, 28 ноября. /ТАСС/. Число жертв последствий наводнения в городе Хатъяй на юге Таиланда возросло с 55 до 110. Об этом сообщила газета Matichon со ссылкой на полицию.

В число погибших в результате стихии были включены пациенты местной больницы, смерть которых наступила в силу естественных причин.

Уровень воды в городе Хатъяй за последние сутки снизился, что позволило эвакуировать пострадавших и активизировать поисково-спасательные операции.

В ликвидации последствий стихии и оказании гуманитарной помощи населению задействованы ВМС Таиланда. Всего последствиями наводнения оказались затронуты около 2 млн человек.

Власти провинции Сонгкхла объявили 24 ноября об эвакуации жителей города Хатъяй, где проживают порядка 160 тыс. человек.