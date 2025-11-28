В Оренбурге загорелось троллейбусное депо

Погибших и пострадавших нет

Редакция сайта ТАСС

ОРЕНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Пожар произошел в здании троллейбусного депо в центре Оренбурга, все сотрудники были эвакуированы. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Ранее в местных СМИ появилась информация о возгорании в троллейбусном депо на улице Рыбаковской. На опубликованной видеозаписи видно, что из здания идет дым. Горение ликвидировано.

"Произошло возгорание вещей внутри здания. Все сотрудники предприятия эвакуировались самостоятельно, погибших и пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано", - сообщили в управлении.

По информации пресс-службы мэрии Оренбурга, пожар произошел на территории троллейбусного депо в хозяйственном блоке отдельно стоящего одноэтажного здания. Площадь возгорания составила 20 кв. м. На работу депо ЧП не повлияет, отметили в администрации.