В Дагестане задержали экс-начальника одного из управлений Соцфонда за взятки

К уголовной ответственности привлечены 17 сотрудников отделения СФР по республике

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Бывший начальник управления обеспечения семей с детьми Социального фонда Дагестана, депутат Народного собрания республики Изи Алиев задержан по делу о взятках за назначение социальных пособий. Об этом ТАСС сообщили официальный представитель СК РФ Светлана Петренко и в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В рамках расследования задержан бывший начальник управления обеспечения семей с детьми Социального фонда по Республике Дагестан Изи Алиев, являющийся депутатом Народного собрания Республики Дагестан седьмого созыва. Ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 285, ч. 6 ст. 290 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями и получение организованной группой взяток в особо крупном размере)", - сказала Петренко.

В ФСБ России уточнили, что к уголовной ответственности привлечены 17 сотрудников отделения СФР по Республике Дагестан. Кроме того, 11 граждан подозреваются в даче взятки в особо крупном размере. "По версии следствия, ущерб бюджету Социального фонда России от их противоправной деятельности составляет свыше 1,4 млрд рублей", - сообщили в ФСБ.

В СК сообщили, что в 2023 году Алиев с целью систематического получения взяток за принятие незаконных решений о назначении ежемесячных пособий в связи с рождением и воспитанием детей создал организованную преступную группу, в которую вошли его подчиненные. "Общая сумма полученных взяток составила не менее 12 млн рублей. За денежное вознаграждение Алиевым организовано принятие более 5 000 незаконных решений о назначении таких пособий", - сообщила Петренко.

В ФСБ отметили, что в 2023 году участники организованной группы осуществляли поиск местных жительниц, не имеющих законных оснований для получения мер государственной поддержки, путем размещения в мессенджерах WhatsApp, Telegram и на одном из сервисов размещения объявлений об оказании за вознаграждение услуг, связанных с назначением пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка, а также увеличением размера таких пособий с 50% до 100% величины прожиточного минимума.

По ходатайству следствия в отношении Алиева судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "Содействие в документировании противоправной деятельности членов организованной группы оказывали сотрудники Центрального аппарата Социального фонда России", - сообщили в ФСБ.