На Шри-Ланке из-за циклона Дитва погибли не менее 56 человек

Более 20 человек пропали без вести

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 ноября. /ТАСС/. Из-за тропического циклона Дитва, который обрушился на Шри-Ланку, как минимум 56 человек погибли, свыше 20 пропали без вести. Об этом сообщила газета Daily Mirror со ссылкой на национальный Центр управления чрезвычайными ситуациями (DMC).

По его данным, непогода нарушила нормальную жизнь на всей территории островного государства. Суточный уровень осадков в ряде регионов превысил 300 мм. От вызванных циклоном проливных дождей, наводнений и оползней пострадали свыше 44 тыс. жителей. Власти проводят эвакуацию населения из пострадавших районов. Для спасения людей мобилизованы более 20 тыс. военнослужащих.

Президент Шри-Ланки Анура Кумара Диссанаяке поручил Управлению по туризму принять необходимые меры для оказания помощи иностранным туристам, испытывающим трудности из-за чрезвычайной ситуации в стране.

Из-за непогоды 28 ноября в Шри-Ланке закрыты все государственные учреждения и школы. DMC предупредило о продолжении ливневых дождей в ближайшие сутки, угрозе новых наводнений и о продолжении действия красного уровня погодной опасности.

Ланкийское правительство не исключает обращение за срочной иностранной помощью для ликвидации последствий удара стихии.