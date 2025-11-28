Под Новосибирском трое работников пострадали на предприятии

Их доставили в больницу

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 28 ноября. /ТАСС/. В Новосибирской области трое работников пострадали в результате несчастного случая на территории предприятия, расположенного в Бердске и занимающегося литьем металла. Они доставлены в больницу, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным местных СМИ, хлопок произошел на территории Бердского электромеханического завода. Как уточнили ТАСС в правоохранительных органах, работники получили травмы во время перелива металла. Подробности уточняются.

"28 ноября 2025 года на территории одного из предприятий, расположенного в Бердске, в результате несчастного случая на производстве пострадали трое работников. Пострадавшие доставлены в больницу", - сказали в прокуратуре.