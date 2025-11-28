Опубликованы фотографии обысков у Ермака

Судя по снимкам, сотрудники НАБУ прибыли в правительственный квартал рано утром

© Telegram-канал издания "Украинская правда"

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Фотографии сотрудников Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), входящих в правительственный квартал для проведения обысков у главы офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, опубликовало издание "Украинская правда".

Судя по фотографиям, сотрудники НАБУ прибыли в правительственный квартал рано утром.

Ранее депутаты Верховной рады Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщили об обысках у Ермака. Детали ситуации пока неизвестны.

"Украинская правда" - прозападное издание, ранее уже неоднократно публиковавшее "сливы" от НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.