ВККС разрешила завести дело на экс-главу Смольнинского суда Петербурга

Валерия Тарасова обвиняют в посредничестве во взяточничестве

Редакция сайта ТАСС

© Евгений Мессман/ ТАСС, архив

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) разрешила председателю СК возбудить уголовное дело в отношении председателя Смольнинского районного суда Петербурга в отставке Валерия Тарасова по статье о посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала заседания коллегии.

"ВККС рассмотрела представление председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, председателя Смольнинского районного суда Санкт-Петербурга в отставке Тарасова Валерия Юрьевича по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере). ВККС решила дать согласие на возбуждение дела по указанной статье", - сказано в решении.

По версии следствия, Тарасов взял у взяткодателя крупную сумму денег и передал ее судье Смольнинского суда Каринэ Голиковой за принятие решения суда в его пользу. Себе Тарасов оставил 500 тыс. рублей.

В соответствии с российским законодательством, возбудить уголовное дело в отношении судьи может только председатель СК РФ и только после согласия на это ВККС. Тарасов был судьей более 29 лет, но в мае 2025 ушел в отставку по собственному желанию.