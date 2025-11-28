В Чите троих подростков осудили за теракт на железной дороге

Суд приговорил их к срокам от 6,5 года до 9 лет

ЧИТА, 28 ноября. /ТАСС/. Второй Восточный окружной военный суд в Чите приговорил троих подростков из Иркутской области к срокам от 6,5 года до 9 лет за совершение террористических актов. Они подожгли станцию сотовой связи и релейный шкаф на железной дороге, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор в отношении трех жителей Иркутской области. Они признаны виновными по п. "а", "в" ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205, ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (террористический акт и содействие террористической деятельности). Суд установил, что в сентябре 2024 года подсудимые, будучи несовершеннолетними, действуя за вознаграждение, совершили поджог релейного шкафа, используемого для контроля и управления движением поездов, расположенного на участке железнодорожного пути Восточно-Сибирской железной дороги в Свердловском районе города Иркутска, а также поджог станции сотовой связи на территории города Свирска Иркутской области", - говорится в сообщении.

Действия осужденных создали угрозу безопасности на железнодорожном транспорте. Кроме того, подростки пытались поджечь воздушные суда военного назначения и помещения для сбора гуманитарной помощи в Иркутске. Эти теракты не были доведены до конца по независящим от них обстоятельствам.

Суд приговорил одного из подсудимых к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на три года. Второму назначено семь лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы на два года, третьему - шесть лет шесть месяцев в воспитательной колонии с ограничением свободы на два года.