В Екатеринбурге продлили домашний арест Ирине Чемезовой по делу о мошенничестве

Мера пресечения будет действовать до 1 января 2026 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноября. /ТАСС/. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга продлил до 1 января 2026 года меру пресечения в виде домашнего ареста бывшей жене экс-вице-губернатора Свердловской области Олега Чемезова Ирине Чемезовой. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Верх-Исетский районный суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста Ирине Чемезовой по 1 января 2026 года", - сказала собеседница агентства.

Чемезова обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Кроме того, Чемезова привлекалась в качестве третьего лица по иску Генпрокуратуры с требованием обратить в доход РФ акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". В числе ответчиков по этому иску был также ее экс-муж - бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. 10 октября Ленинский районный суд Екатеринбурга полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры.