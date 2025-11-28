В Москве будут судить пенсионерку, заказавшую убийство мужа за 5 млн рублей

Женщина обратилась к своему знакомому, которого попросила собрать информацию о муже, после чего его убить

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Пенсионерка из Москвы предстанет перед судом за заказ убийства мужа за 5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В сообщении говорится, что 69-летней женщине предъявили обвинение по части 3 статьи 33, части 1 статьи 30, пункту "з" части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления к совершению убийства, из корыстных побуждений, по найму). Обвинительное заключение утвердила прокуратура Западного административного округа. Уголовное дело направили "в суд для рассмотрения по существу".

Как пояснили в надзорном ведомстве, обвиняемая конфликтовала с мужем в ходе развода и раздела имущества. Не желая делить совместно нажитое, женщина обратилась к своему знакомому с просьбой собрать информацию о муже, после чего его убить.

Она сообщила дополнительные сведения о состоянии здоровья мужчины и имеющихся заболеваниях, а также о желаемом способе убийства - отравлении ядовитым веществом, при этом чтобы воздействие яда в организме обнаружено не было и преступные действия выглядели как естественная смерть - остановка сердца, вследствие имеющихся у потерпевшего болезней.

Знакомый обвиняемой обратился в правоохранительные органы, а затем в ходе оперативно-разыскных мероприятий под контролем правоохранителей получил аванс в размере 1 млн рублей. В пресс-службе добавили, что спустя непродолжительное время он сообщил злоумышленнице, что криминальный заказ был исполнен и ее муж был убит. Он показал "фото тела якобы умершего от отравления мужчины", который находился в помещении морга. Женщину задержали "при передаче оставшейся части денежных средств" размером в 4 млн рублей.

В настоящее время злоумышленница содержится под стражей.