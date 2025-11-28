Главу коммунального предприятия в Башкирии арестовали по делу о мошенничестве

Также мужчину обвиняют в служебном подлоге

Редакция сайта ТАСС

УФА, 28 ноября. /ТАСС/. Суд в Башкирии заключил под стражу руководителя Ишимбайского муниципального унитарного предприятия "Межрайкоммунводоканал", обвиняемого в мошенничестве на 3,5 млн рублей и служебном подлоге, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"Судом директору Ишимбайского муниципального унитарного предприятия "Межрайкоммунводоканал" Республики Башкортостан, обвиняемому в мошенничестве и служебном подлоге, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

Накануне в ведомстве сообщили, что в отношении директора коммунального предприятия возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения в особо крупном размере), ч. 2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог). По версии следствия, в мае 2024 года "Межрайкоммунводоканал" заключил с подрядной организацией договор на проведение капитального ремонта участка канализационного коллектора в городе Ишимбай. Фактически работы по договору были выполнены силами и техникой заказчика, однако контрагенты подписали акты приемки выполненных работ и произвели оплату на общую сумму свыше 3,5 млн рублей.