Жителя Ставрополя заподозрили в передаче мошенникам данных 60 паспортов

Мужчина в мессенджерах получал фотографии паспортов граждан РФ и направлял их посредникам для оформления и регистрации sim-карт операторов сотовой связи

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Ставрополе мужчину, который подозревается в незаконном использовании, передаче, сборе и хранении компьютерной информации, содержащей персональные данные. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По имеющимся данным, молодой человек организовал "офис" на лоджии своей квартиры. Посредством мессенджеров он получал файлы, содержащие фотографии паспортов граждан РФ, и направлял их третьим лицам для оформления и регистрации сим-карт различных операторов сотовой связи", - написала она в Max.

По словам Волк, в дальнейшем sim-карты помещались в sim-боксы, позволяющие через узкоцелевую программу одновременно продавать десятки виртуальных абонентских номеров на специализированной интернет-площадке. Возбуждено 11 уголовных дел (ч. 1 и 3 ст. 272.1 УК РФ), которые в настоящее время соединены в одно производство.

"Потерпевшими уже признаны 60 человек. Предварительное расследование продолжается", - подытожила представитель ведомства.