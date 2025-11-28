Из Югры выдворили около 1,1 тыс. нарушавших миграционные законы иностранцев

Еще 6,5 тыс. мигрантов привлекли к административной ответственности за миграционные нарушения

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 ноября. /ТАСС/. Силовики выдворили из Ханты-Мансийского автономного округа с начала года почти 1,1 тыс. иностранцев за нарушение режима пребывания в России, 6,5 тыс. мигрантов привлечены к административной ответственности за миграционные нарушения. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Югре.

"Всего с начала года к административной ответственности за различные нарушения миграционного законодательства привлечено свыше 13 тыс. граждан, из них почти половина (6,5 тыс.) - иностранцы. <...> С начала 2025 года на территории региона исполнено 1 076 решений о выдворении за нарушение режима пребывания (проживания) в Российской Федерации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что за минувшую неделю выдворено из России 83 иностранных гражданина, проживавших в Югре и нарушивших миграционное законодательство РФ. В центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Сургуту ожидают отправки домой еще 114 человек.